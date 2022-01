Caimi e Piccinni | la voce discreta dei luoghi

(Di sabato 29 gennaio 2022) Sono le persone che ci fanno capire il territorio che stiamo raccontando, En présence de l’absence non è solo il nostro sguardo poetico sulla Normandia», afferma Jean-Marc(1966) mentre sfoglia insieme a Valentina(1982) il libro pubblicato da Editions Bessard che hanno realizzato durante la residenza Photo4food, per la XII edizione di Planches Contact, il festival della fotografia di Deauville curato da Laura Serani. Dal 21 al 30 gennaio 2022 la mostra è ospitata da Interzonegalleria a Roma. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

L'ultima edizione ha premiato nella categoria Storia Fotografica il duoper il loro reportage dedicato ai ' germogli della salvezza', creati in Puglia da un gruppo di agronomi e ...I secondi ospiti della puntata sono una coppia di fotografi , Jean - Marce Valentina, che ci racconta di un progetto lungo 6 anni dedicato alla terra pugliese e a un virus, la ...Da giovedì 25 novembre 2021, ogni due settimane alle ore 20.40, va in onda su Sky Arte The Square. Spazio alla cultura, la serie realizzata da TIWI e condotta da Nicolas Ballario che racconta la cultu ...Da giovedì 25 novembre 2021, ogni due settimane alle ore 20.40, va in onda su Sky Arte The Square. Spazio alla cultura, la serie realizzata da TIWI e condotta da Nicolas Ballario che racconta la cultu ...