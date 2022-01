Breakfast Club | Ally Sheedy | I miei studenti mi cercano su Google

(Di venerdì 28 gennaio 2022) La star ditra il passato come membro del Brat Pack e il presente che la vede impegnata a insegnare al college a New York.è diventata famosa come parte del Brat Pack di Hollywood negli anni '80 per la sua partecipazione al cult. Ma oggi che ha scelto la carriera di insegnante al college rivela che i suoilasu. "Alcuni deimisu, o hanno una grande filmografia in testa e hanno visto quello che ho fatto", ha dichiarato l'attrice, oggi 59enne, alla rivista People. "Sono molto aperta a parlare delle mie esperienze. E ho un'affinità ...

Ally Sheedy è diventata famosa come parte del Brat Pack di Hollywood negli anni '80 per la sua partecipazione al cult. Ma oggi che ha scelto la carriera di insegnante al college rivela che i suoi studenti la cercano su Google . "Alcuni dei miei studenti mi cercano su Google, o hanno una grande ...