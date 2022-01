Australian Open 2022, Matteo Berrettini: “Mi manca un piccolo grande passo per vincere uno Slam” (Di venerdì 28 gennaio 2022) E’ arrivata una sconfitta per Matteo Berrettini nella prima semifinale degli Australian Open 2022. Il romano (n.7 del ranking) si è dovuto inchinare alla classe assoluta dello spagnolo Rafael Nadal (n.5 del ranking). 6-3 6-2 3-6 6-3 il punteggio in favore di Rafa che ha posto l’accento ancor di più sul suo percorso in questo torneo, mettendo a questo punto nel mirino la vittoria finale che gli varrebbe il primato degli Slam vinti (21) davanti a Roger Federer e a Novak Djokovic. Una battuta d’arresto amara e formativa per Berrettini, che non è riuscito a esprimere il suo miglior tennis, adattandosi tardivamente alle condizioni indoor rese obbligate per la pioggia caduta su Melbourne: “Non mi sentivo dentro il match e ho fatto fatica. La cosa buona è che ho reagito nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) E’ arrivata una sconfitta pernella prima semifinale degli. Il romano (n.7 del ranking) si è dovuto inchinare alla classe assoluta dello spagnolo Rafael Nadal (n.5 del ranking). 6-3 6-2 3-6 6-3 il punteggio in favore di Rafa che ha posto l’accento ancor di più sul suo percorso in questo torneo, mettendo a questo punto nel mirino la vittoria finale che gli varrebbe il primato deglivinti (21) davanti a Roger Federer e a Novak Djokovic. Una battuta d’arresto amara e formativa per, che non è riuscito a esprimere il suo miglior tennis, adattandosi tardivamente alle condizioni indoor rese obbligate per la pioggia caduta su Melbourne: “Non mi sentivo dentro il match e ho fatto fatica. La cosa buona è che ho reagito nel ...

