Ardea | in 60 gettano montagne di rifiuti di fronte la scuola | pioggia di multe

(Di venerdì 28 gennaio 2022)– Sanzionare chi inquina e non rispetta le regole, con l’obiettivo di eliminare al più presto le discariche abusive presenti sul territorio. È questo quanto sta avvenendo ad, in particolar modo nella zona di Tor San Lorenzo, dove grazie al dispositivo “E-Killer” in dotazione alla Polizia Locale sono stati “beccati” circa 60 cittadini che, in poche ore, hanno sversato inell’area che si trova dialladi via Campo di Carne, dando vita a una discarica abusiva che è stata bonificata dal personale della ditta che gestisce il servizio di igiene urbana. Per gli incivili scatteranno pesanti sanzioni, che possono arrivare fino a 3.100 euro a seconda dell’illecito commesso. L’area dopo la bonifica “Non è più tollerabile che si abbandonino, anche ...