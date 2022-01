Ad alcuni ancora non funziona ricerca Outlook: intervento di Microsoft (Di venerdì 28 gennaio 2022) Abbiamo conferme sul fatto che, oggi 28 gennaio, ad alcuni utenti non funziona ricerca Outlook. Una questione che si trascina ormai da settimane, come abbiamo riportato anche attraverso altri articoli. Da quel momento, effettivamente, c’è stato un intervento di Microsoft, anche se non definitivo. Cerchiamo di capirci qualcosa di più, visto che allo stato attuale dei fatti qualcuno si è messo alle spalle il bug in questione, mentre altri devono ancora conviverci in base al sistema operativo utilizzato. Il 28 gennaio non funziona ricerca Outlook: cosa sappiamo intervento di Microsoft Provando a riepilogare la situazione, non funziona ricerca ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Abbiamo conferme sul fatto che, oggi 28 gennaio, adutenti non. Una questione che si trascina ormai da settimane, come abbiamo riportato anche attraverso altri articoli. Da quel momento, effettivamente, c’è stato undi, anche se non definitivo. Cerchiamo di capirci qualcosa di più, visto che allo stato attuale dei fatti qualcuno si è messo alle spalle il bug in questione, mentre altri devonoconviverci in base al sistema operativo utilizzato. Il 28 gennaio non: cosa sappiamodiProvando a riepilogare la situazione, non...

Advertising

poliziadistato : Una 80enne di Firenze torna a casa dall'ospedale ma non può essere assistita dai propri familiari perché malati. An… - FBiasin : Siccome ci sono ancora alcuni giocatori negativi, settimana prossima c’è la pausa per la Nazionale. Mi sembrava giusto ricordarlo. - zazoomblog : Ad alcuni ancora non funziona ricerca Outlook: intervento di Microsoft - #alcuni #ancora #funziona #ricerca - kiwisuperhigh : non credo che Harry sia più grande dei oned, in alcuni paesi forse lo è, ma loro erano conosciuti a livello mondial… - antoniusalbus : RT @LalaHu9: Figura ancora poco conosciuta, si è cominciato a ricostruire la storia di Ho Feng Shan solo dopo la sua morte avvenuta nel 199… -