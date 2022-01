27enne segregato in casa e legato al letto | orrore in Calabria Il medico | “Non sa parlare ne mangiare”

(Di sabato 29 gennaio 2022) Dallaè emersa una storia dai contorni raggelanti: un uomo sarebbe stato tenutoinalper molto tempo, forse anni. A metterlo in questa condizione sarebbe stata la madre, che nega la ricostruzione dei fatti. A far emergere la vicenda, un servizio di Pomeriggio Cinque e la testimonianza del presidente emerito nazionale del sindacato Smi.in: ilnon saprebbedella tragica scoperta è stato ildi Paola Cosmo De Matteis, che ha anche ricoperto la carica più alta del sindacato dei medici italiani. Secondo quanto riporta Il Quotidiano del Sud, la vicenda parte con la liberazione da parte dei ...

Ultime Notizie dalla rete : 27enne segregato

TGCOM

