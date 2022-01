Vincenzo Santopadre: “Berrettini deve attaccare alla cieca, come un toro nella corrida. Nadal ti mangia” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Matteo Berrettini si sta preparando per disputare la semifinale degli Australian Open 2022. Il tennista italiano scenderà in campo venerdì 28 gennaio (ore 04.30) per fronteggiare lo spagnolo Rafael Nadal in un testa a testa vibrante, che mette in palio l’accesso all’atto conclusivo del primo Slam della stagione (dall’altra parte del tabellone si fronteggeranno il russo Daniil Medvedev e il greco Stefanos Tsitsipas). Il suo allenatore Vincenzo Santopadre ha analizzato la situazione in un’intervista concessa a La Stampa: “La cosa più importante per Matteo sarà reggere il confronto sul piano della presenza. Appena cali sotto quel profilo, Rafa ti mangia, quindi il piano tattico passa quasi in secondo piano. Certo, dovrà fare affidamento sui suoi punti forti: il servizio, il diritto. Soprattutto dovrà ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) Matteosi sta preparando per disputare la semifinale degli Australian Open 2022. Il tennista italiano scenderà in campo venerdì 28 gennaio (ore 04.30) per fronteggiare lo spagnolo Rafaelin un testa a testa vibrante, che mette in palio l’accesso all’atto conclusivo del primo Slam della stagione (dall’altra parte del tabellone si fronteggeranno il russo Daniil Medvedev e il greco Stefanos Tsitsipas). Il suo allenatoreha analizzato la situazione in un’intervista concessa a La Stampa: “La cosa più importante per Matteo sarà reggere il confronto sul piano della presenza. Appena cali sotto quel profilo, Rafa ti, quindi il piano tattico passa quasi in secondo piano. Certo, dovrà fare affidamento sui suoi punti forti: il servizio, il diritto. Soprattutto dovrà ...

