Verona, senti Barak: «Vorrei giocare in Champions e lottare per lo scudetto» (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il trequartista del Verona Barak ha parlato dei suoi obiettivi per il futuro Antonin Barak, stella del Verona di Igor Tudor, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato della magnifica stagione che sta disputando e dei suoi obiettivi futuri. QUALITA – «La mia qualità migliore? Riesco bene a leggere il gioco e capire anche come cambiare una partita. Il peggior difetto? Direi la poca velocità. Ho una struttura potente. Nei test risulta che i miei muscoli sono forti ma non esplosivi, quando c’è poco spazio faccio più fatica». LENTO – «Sono migliorato con i suoi allenamenti. Ma visto che intuisco il gioco, riesco ad ovviare al fatto di non essere molto veloce. Faccio un esempio: Fabregas non era certo rapido, ma arrivava sempre primo sul pallone perché leggeva prima degli altri cosa ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il trequartista delha parlato dei suoi obiettivi per il futuro Antonin, stella deldi Igor Tudor, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato della magnifica stagione che sta disputando e dei suoi obiettivi futuri. QUALITA – «La mia qualità migliore? Riesco bene a leggere il gioco e capire anche come cambiare una partita. Il peggior difetto? Direi la poca velocità. Ho una struttura potente. Nei test risulta che i miei muscoli sono forti ma non esplosivi, quando c’è poco spazio faccio più fatica». LENTO – «Sono migliorato con i suoi allenamenti. Ma visto che intuisco il gioco, riesco ad ovviare al fatto di non essere molto veloce. Faccio un esempio: Fabregas non era certo rapido, ma arrivava sempre primo sul pallone perché leggeva prima degli altri cosa ...

Giornata della Memoria, parla Lucy Salani, la donna trans più anziana d'Italia, sopravvissuta a Dachau: "Ho 97 anni ma sono morta allora" Il Generale Albert Kesserling mi diede la grazia e andai a Verona e poi a Bernau in un campo di lavoro. Lì insieme con un compagno di prigionia fuggimmo e ci attaccammo sotto ad un treno sicuri di ...

