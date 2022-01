Una donna incinta su due non è vaccinata. E una su sei partorisce con il Covid – I dati di Fiaso (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) ha pubblicato una serie di dati su gravidanze e vaccinazioni. Secondo il report appena pubblicato, circa una donna su due (47 per cento) alle prese con una gravidanza non è vaccinata. L’analisi è stata fatta su 12 ospedali, analizzando 404 parti avvenuti tra la settimana dal 18 al 25 gennaio. dati che secondo Giovanni Migliore, presidente di Fiaso, aprono a uno scenario preoccupante: «Il rischio, con l’ampia circolazione di Omicron, di avere l’infezione da SarsCov2 durante i nove mesi, nei quali la donna è più suscettibile, è altissimo e può generare complicanze nella gravidanza, per la salute della donna e del bambino». C’è anche un altro dato collegato a questo. Una ... Leggi su open.online (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere () ha pubblicato una serie disu gravidanze e vaccinazioni. Secondo il report appena pubblicato, circa unasu due (47 per cento) alle prese con una gravidanza non è. L’analisi è stata fatta su 12 ospedali, analizzando 404 parti avvenuti tra la settimana dal 18 al 25 gennaio.che secondo Giovanni Migliore, presidente di, aprono a uno scenario preoccupante: «Il rischio, con l’ampia circolazione di Omicron, di avere l’infezione da SarsCov2 durante i nove mesi, nei quali laè più suscettibile, è altissimo e può generare complicanze nella gravidanza, per la salute dellae del bambino». C’è anche un altro dato collegato a questo. Una ...

