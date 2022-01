Ucraina | Kortunov | “Militari russi ai confini non per invadere ma per segnale all’Occidente”

(Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il dispiegamento militare russo aicon l’non indica la possibilità di “una invasione ma è piuttosto un” che deve essere preso seriamente, ha affermato Andrei, direttore generale del Consiglio per le relazioni internazionali ina, nel suo intervento al Transatlantic Forum ona organizzato oggi a Roma da Centro studi americani, Aspen Institute Italia e European Council on Foreign Relations. Laa, ha sottolineato, è preoccupata del possibile uso della forza militareper fare fronte alla situazione nel Donbass e sta segnalandoche la situazione ‘business as usual’ non può funzionare, ha aggiunto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

