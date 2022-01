[SWITCH] Rilasciato SysDVR v5.2 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Lo sviluppatore exelix11 dopo quasi un anno ha Rilasciato un nuovo aggiornamento di SysDVR con la nuova versione 5.2.SysDVR vi permette di trasmettere in streaming i giochi della tua Nintendo SWITCH sul tuo PC tramite USB o rete. Caratteristiche Multipiattaforma, può eseguire lo streaming su Windows, Mac e Linux. Streaming tramite USB o Wi-Fi. La qualità video è fissata a 720p @ 30fps con compressione h264, questo è un limite hardware . La qualità audio è fissata su 16 bit PCM a 48 kHz stereo. Non compresso. Latenza molto bassa con una configurazione ottimale, la maggior parte dei giochi è giocabile! Limitazioni Funziona solo su giochi in cui è abilitata la registrazione video (ovvero puoi premere a lungo il pulsante di acquisizione per salvare un video) Ora esiste una soluzione alternativa per supportare la ... Leggi su gamesandconsoles (Di giovedì 27 gennaio 2022) Lo sviluppatore exelix11 dopo quasi un anno haun nuovo aggiornamento dicon la nuova versione 5.2.vi permette di trasmettere in streaming i giochi della tua Nintendosul tuo PC tramite USB o rete. Caratteristiche Multipiattaforma, può eseguire lo streaming su Windows, Mac e Linux. Streaming tramite USB o Wi-Fi. La qualità video è fissata a 720p @ 30fps con compressione h264, questo è un limite hardware . La qualità audio è fissata su 16 bit PCM a 48 kHz stereo. Non compresso. Latenza molto bassa con una configurazione ottimale, la maggior parte dei giochi è giocabile! Limitazioni Funziona solo su giochi in cui è abilitata la registrazione video (ovvero puoi premere a lungo il pulsante di acquisizione per salvare un video) Ora esiste una soluzione alternativa per supportare la ...

Ultime Notizie dalla rete : SWITCH Rilasciato Apple, beta 1 di iOS, iPadOS 15.4 e macOS 12.3: Controllo Universale, emoji e altro ... macOS 12.2, watchOS 8.4 e tvOS 15.3, Apple ha rilasciato agli sviluppatori per prime beta di iOS e ...menù relativo alla sicurezza nella impostazioni di sistema dove è ora presente un nuovo switch 'Usa ...

Monster Hunter Rise: disponibile la patch 3.8.0 Capcom ha rilasciato un nuovo aggiornamento, la versione 3.8.0, per Monster Hunter Rise. La nuova patch ... Monster Hunter Rise è disponibile su Nintendo Switch e su PC tramite Steam . Tags ...

Nintendo Switch: rilasciato l'aggiornamento 13.2.1 • Videogame Zone! Videogame Zone MONARK: demo giocabile disponibile in Europa NIS America ha rilasciato per noi europei una demo giocabile di MONARK, il JRPG di FuRyu e Lancarse in arrivo il 25 febbraio.

Monark: disponibile la demo per PS5, PS4 e Switch NIS America, nelle scorse ore, ha rilasciato una demo giocabile di Monark su PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch in Nord America ed ...

