Sequestrati a Napoli 10 cuccioli di cane in età prematura

Su segnalazione dell'Ente Nazionale Protezione Animali, la Polizia Ambientale unitamente ai Medici del Servizio Veterinario ASL Napoli 1 Centro sono intervenuti nella giornata di ieri presso una rivendita di animali nel centro di Napoli. All'arrivo sul posto hanno rilevato la presenza di 10 cuccioli di cane in età prematura (circa 30-50 giorni), detenuti in piccole gabbie per conigli. I Medici del Servizio Veterinario ASL Napoli 1 Centro hanno constatato che i cuccioli erano sprovvisti di apposito sistema identificativo, non avevano certificazioni comprovanti il loro stato sanitario e la loro provenienza, configurando cosi un possibile traffico illecito. Immediatamente, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, i cuccioli sono stati posti sotto sequestro.

