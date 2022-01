Sciopero dei trasporti a Roma venerdì 4 febbraio 2022, a rischio bus, metro e treni: orari e fasce garantite (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sarà un venerdì nero per i pendolari quello del 4 febbraio prossimo. Il primo venerdì del mese all’insegna di uno Sciopero dei trasporti a Roma (e non solo), dove saranno a rischio bus, metro e tram. Leggi anche: Sciopero trasporti febbraio 2022, a rischio treni, bus e metro: ultime notizie, date e orari Sciopero trasporti Roma 4 febbraio 2022: orari Lo Sciopero dei trasporti del prossimo venerdì, il 4 febbraio, è stato indetto dal sindacato USB e i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sarà unnero per i pendolari quello del 4prossimo. Il primodel mese all’insegna di unodei(e non solo), dove saranno abus,e tram. Leggi anche:, a, bus e: ultime notizie, date eLodeidel prossimo, il 4, è stato indetto dal sindacato USB e i ...

