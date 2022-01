Quirinale | Toti | Casini o Draghi? Parliamo e scegliamo migliore

(Di giovedì 27 gennaio 2022) "Non siamo ancora in zona Cesarini nè è il caso di drammatizzare. Siamo certo in una situazione in cui il presidente deve uscire nelle prossime 24 ore. Il Paese deve andare avanti, bisogna cambiare le ...

Sono due bei nomi, scegliamo quale sia il più opportuno", conclude. 27 gennaio 2022Sono due bei nomi, scegliamo quale sia il più opportuno', concludeGiovanni Toti non vede alternative per il Colle a Mario Draghi o Pierferdinando Casini. "Credo che a questo punto sia difficile trovare un nome fuori dalla coppia Casini-Draghi". "Tutti i partiti - ...Roma, 27 gen. (askanews) - "Non siamo ancora in zona Cesarini nè è il caso di drammatizzare. Siamo certo in una situazione in cui il presidente ...