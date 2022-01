Quirinale, il centrodestra torna alla prima rosa, verso la scelta tra Casellati o Pera. Irritazione Pd: «No a proposte da una parte» (Di venerdì 28 gennaio 2022) Fumata nera anche nel quarto giorno di votazioni per eleggere il prossimo presidente della Repubblica. A partire da oggi è sufficiente la maggioranza assoluta e dunque il quorum scende a 505 voti. Continuano le interlocuzioni tra le forze politiche, che per il momento non sono riuscite a individuare un nome intorno al quale accordarsi. Anche per questa giornata l’indicazione di voto dei partiti è stata quella di lasciare scheda bianca. La coalizione di centrodestra ha deciso di astenersi dal voto. I risultati della quarta votazione: a Sergio Mattarella sono andati 166 voti, a Di Matteo 56. E ancora: a Manconi 8 preferenze, a Cartabia 6, a Draghi 5, a Amato 4, a Casini 3, a Belloni 2. Le schede bianche sono state 261. Gli astenuti 441. Domani alle 11 è prevista la quinta votazione. 23.50 – Letta, Conte e SPeranza valutano reazione a ... Leggi su open.online (Di venerdì 28 gennaio 2022) Fumata nera anche nel quarto giorno di votazioni per eleggere il prossimo presidente della Repubblica. A partire da oggi è sufficiente la maggioranza assoluta e dunque il quorum scende a 505 voti. Continuano le interlocuzioni tra le forze politiche, che per il momento non sono riuscite a individuare un nome intorno al quale accordarsi. Anche per questa giornata l’indicazione di voto dei partiti è stata quella di lasciare scheda bianca. La coalizione diha deciso di astenersi dal voto. I risultati della quarta votazione: a Sergio Mattarella sono andati 166 voti, a Di Matteo 56. E ancora: a Manconi 8 preferenze, a Cartabia 6, a Draghi 5, a Amato 4, a Casini 3, a Belloni 2. Le schede bianche sono state 261. Gli astenuti 441. Domani alle 11 è prevista la quinta votazione. 23.50 – Letta, Conte e Snza valutano reazione a ...

Advertising

VittorioSgarbi : #quirinale La storia repubblicana è piena di presidenti con una chiara identità politica ed eletti con pochi voti d… - lorepregliasco : La tentazione di forzare su Casellati è forte, per Salvini. Potrebbe spaccare il centrosinistra (e il 5 Stelle) e r… - lorepregliasco : Il vertice del centrodestra previsto per le 19 rinviato a 'dopo le 21'. Di questo passo non si chiude nemmeno domani, temo #Quirinale - Fragment_84 : RT @AlexBazzaro: Magari non ci arrivo, ma perché la seconda carica dello Stato sarebbe una forzatura? E se come dicono da giorni il centrod… - napolaris_ : RT @mariogiordano5: Non mi appassiona la partita del #Quirinale Ma se quando la candidatura tocca al centrodestra, dopo tutti i presidenti… -