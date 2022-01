Provocatorio e ambiguo, il re dei podcast che ha scalzato Neil Young (Di venerdì 28 gennaio 2022) La notizia è di alcuni giorni fa: Neil Young è entrato in rotta di collisione con Spotify. La ragione che ha spinto il musicista a scrivere una lettera, minacciando di rimuovere il proprio catalogo dalla piattaforma, è l’atteggiamento tenuto del conduttore Joe Rogan in merito alla vaccinazione contro il covid durante il suo podcast The Joe Rogan Experience. Non un podcast qualunque tra gli oltre tre milioni disponibili su Spotify ma il n. 1, il più ascoltato in pianta stabile. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 28 gennaio 2022) La notizia è di alcuni giorni fa:è entrato in rotta di collisione con Spotify. La ragione che ha spinto il musicista a scrivere una lettera, minacciando di rimuovere il proprio catalogo dalla piattaforma, è l’atteggiamento tenuto del conduttore Joe Rogan in merito alla vaccinazione contro il covid durante il suoThe Joe Rogan Experience. Non unqualunque tra gli oltre tre milioni disponibili su Spotify ma il n. 1, il più ascoltato in pianta stabile. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

apperoequindi : @soltantoDemi Non l'ha lasciata. È un tweet provocatorio e ambiguo come suo solito per portare avanti il circo purtroppo ??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Provocatorio ambiguo Buon Compleanno a Marina La Rosa: simbolo di eleganza, stile e schiettezza Si è distinta dagli altri concorrenti per il suo atteggiamento provocatorio e ambiguo, tanto da essere soprannominata la gatta morta . Un ritratto che è rimasto nella storia del reality show , ...

Prostituzione, punire una donna e non chi la sfrutta vuol dire non aver capito il fenomeno ... 'Proibito l'abbigliamento ambiguo e indecoroso' Bisogna precisare che Terni non è il solo comune ... in un determinato posto e in un determinato periodo, si veste in modo provocatorio o aspetta sul ...

Provocatorio e ambiguo, il re dei podcast che ha scalzato Neil Young | il manifesto Il Manifesto Si è distinta dagli altri concorrenti per il suo atteggiamento, tanto da essere soprannominata la gatta morta . Un ritratto che è rimasto nella storia del reality show , ...... 'Proibito l'abbigliamentoe indecoroso' Bisogna precisare che Terni non è il solo comune ... in un determinato posto e in un determinato periodo, si veste in modoo aspetta sul ...