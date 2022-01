Oro: in calo a 1.813 dollari l'oncia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Avvio in calo per l'oro. Il metallo prezioso passa di mano a 1.813 dollari l'oncia in ribasso dello 0,36%. . 27 gennaio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) Avvio inper l'oro. Il metallo prezioso passa di mano a 1.813l'in ribasso dello 0,36%. . 27 gennaio 2022

Advertising

fisco24_info : Oro: in calo a 1.813 dollari l'oncia: Quotazione arretra dello 0,36% - aureaoperatore1 : Oggi l'oro è sceso ancora dopo un forte calo nell'ultima sessione, con i guadagni del dollaro e dei rendimenti del… - LucaRic09397990 : @CalcioFinanza Guarda, la riforma è molto semplice: drastico calo del costo degli stipendi ai calciatori (per lo pi… - simostwt : @sonopif @kulusecsi detto così li fai sembrare gli anni d’oro della juve haha va bene trofei e tutto ma questi sono… - InvestingItalia : Oro in calo, attesa decisione Fed, pesano le tensioni in Ucraina - -