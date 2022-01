Milan | ufficiale Marko Lazetic | le cifre dell’operazione

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, UFFICIALE L'ARRIVO DI LAZETIC DALLA STELLA ROSSA Il serbo classe 2004 ha firmato fino al 3… - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, ufficiale l'arrivo di #Lazetic dalla Stella Rossa - pasqualinipatri : CALCIOMERCATO LIVE | Milan, ecco Lazetic: l’attaccante arriva dalla Stella Rossa Belgrado - YBah96 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @acmilan, ufficiale l'arrivo di #Lazetic dalla Stella Rossa - Diavolo_89 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @acmilan, ufficiale l'arrivo di #Lazetic dalla Stella Rossa -

Ultime Notizie dalla rete : Milan ufficiale

Commenta per primo Ilmette a segno il primo colpo di mercato., tramite il sito dei rossoneri, l'acquisto del giovane Marko Lazetic, attaccante classe 2004 che arriva dalla Stella Rossa . Ecco il testo: 'AC ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Lazetic al, ora è: contratto fino al 2026. L'attaccante serbo si lega ai rossoneri Colpo. Dopo le visite mediche e la firma del contratto arriva anche l'ufficialità del colpo Marko ...“AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Marko Lazetic dalla Stella Rossa Belgrado. L’attaccante serbo ha firmato un contratto con il Club rosson ...Il Milan ha piazzato un colpo per l'attacco in prospettiva: è arrivata l'ufficialità dell'acquisto di Marko Lazetic dalla Stella ...