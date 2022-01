LIVE Sci alpino, Prova Discesa Garmisch 2022 in DIRETTA: Suter davanti a tutte, Brignone e Curtoni prendono le misure (Di giovedì 27 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.04 Ricapitoliamo brevemente: comanda la svizzera Corinne Suter con un margine esiguo sulla padrona di casa Kira Weidle (+0”06). Terza l’altra rossocrociata Jasmine Flury (+0”30), mentre Nadia Delago è la migliore delle italiane (settima a +1”40). 12.02 L’austriaca Cornelia Huetter, fresca di convocazione olimpica, chiude il gruppo delle migliori 20 insediandosi in quinta piazza (+1”17). 12.00 Ultimo tempo incontrastato per la slovena Ilka Stuhec che pagava un capitale già dopo un terzo di gara. Diciamo che se l’è presa piuttosto comoda (+9”69). 11.58 La trentenne originaria di Morbegno è quattordicesima a +1”98. Discesa di rodaggio per lei. 11.57 Parziali elevati quelli di Curtoni. 11.56 Oltre il secondo lo svantaggio finale dell’austriaca Tamara Tippler, ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.04 Ricapitoliamo brevemente: comanda la svizzera Corinnecon un margine esiguo sulla padrona di casa Kira Weidle (+0”06). Terza l’altra rossocrociata Jasmine Flury (+0”30), mentre Nadia Delago è la migliore delle italiane (settima a +1”40). 12.02 L’austriaca Cornelia Huetter, fresca di convocazione olimpica, chiude il gruppo delle migliori 20 insediandosi in quinta piazza (+1”17). 12.00 Ultimo tempo incontrastato per la slovena Ilka Stuhec che pagava un capitale già dopo un terzo di gara. Diciamo che se l’è presa piuttosto comoda (+9”69). 11.58 La trentenne originaria di Morbegno è quattordicesima a +1”98.di rodaggio per lei. 11.57 Parziali elevati quelli di. 11.56 Oltre il secondo lo svantaggio finale dell’austriaca Tamara Tippler, ...

