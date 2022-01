Incidente per la moglie di Francesco Facchinetti: in ospedale in codice rosso dopo una caduta da cavallo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Incidente a cavallo per la moglie di Francesco Facchinetti Wilma Faissol e tanta paura per un ricovero in ospedale in codice rosso a causa del forte trauma ricevuto alla testa. A raccontare l'accaduto lei stessa e il marito sui social. Entrambi hanno criticato molto l'operato dei medici del pronto soccorso dove si sono recati, accusati di aver preso la situazione sottogamba non attivandosi a dovere. Wilma ha raccontato che durante una passeggiata a cavallo è caduta e l'animale l'ha colpita con lo zoccolo alla testa. Dalle immagini la donna mostra un vistoso cerotto al mento. «Wally è inciampato sono volata giù e mi ha investito, il mio casco si è staccato e la zoccolata è arrivata dritta in testa» - ha detto. Poco ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 27 gennaio 2022)per ladiWilma Faissol e tanta paura per un ricovero inina causa del forte trauma ricevuto alla testa. A raccontare l'accaduto lei stessa e il marito sui social. Entrambi hanno criticato molto l'operato dei medici del pronto soccorso dove si sono recati, accusati di aver preso la situazione sottogamba non attivandosi a dovere. Wilma ha raccontato che durante una passeggiata ae l'animale l'ha colpita con lo zoccolo alla testa. Dalle immagini la donna mostra un vistoso cerotto al mento. «Wally è inciampato sono volata giù e mi ha investito, il mio casco si è staccato e la zoccolata è arrivata dritta in testa» - ha detto. Poco ...

Advertising

francescocosta : Mattarella è sempre stato molto attento alla sua immagine, e ha sempre scelto molto accuratamente (ma non senza cor… - emergenzavvf : Quattro anni fa 100 #vigilidelfuoco lavorarono senza sosta nelle operazioni di soccorso a #Pioltello (MI) per il de… - enpaonlus : Ragazzino di 15 anni investito mentre attraversa la strada, il cane scappa: l'appello per Timmy… - sempre_f3de : @TEAP0TSB3RRIES dopo l'incidente di simone è molto canon il fatto che manuel non riesca a prendere sonno per almeno… - SpazioCiclismo : Dopo l'incidente occorso al compagno di squadra Egan Bernal, Tom Pidcock denuncia l'accresciuta pericolosità degli… -