Il Galeazzi di Milano fa marcia indietro: ritirata la circolare per riprogrammare gli interventi dei No vax (Di giovedì 27 gennaio 2022) Non saranno più previste riprogrammazioni per interventi non urgenti ai pazienti fragili e a quelli sprovvisti di Super Green pass. È quanto fa sapere l’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano: la circolare interna «non è stata rinnovata». A confermarlo all’Ansa il virologo e direttore sanitario dell’ospedale Fabrizio Pregliasco, dopo averlo annunciato stamattina con una lettera indirizzata a Maurizio Belpietro, direttore del quotidiano La Verità. «Quella circolare che aveva una vita di 15 giorni – ha spiegato – non è stata più rinnovata a partire dalla scorsa settimana. Quel provvedimento è stato preso in una situazione di emergenza, che ora è rientrata», ha precisato Pregliasco. Il virologo ha spiegato che è ancora in corso l’ispezione della Regione avviata proprio a seguito di quella ... Leggi su open.online (Di giovedì 27 gennaio 2022) Non saranno più previste riprogrammazioni pernon urgenti ai pazienti fragili e a quelli sprovvisti di Super Green pass. È quanto fa sapere l’Irccs Istituto Ortopedicodi: lainterna «non è stata rinnovata». A confermarlo all’Ansa il virologo e direttore sanitario dell’ospedale Fabrizio Pregliasco, dopo averlo annunciato stamattina con una lettera indirizzata a Maurizio Belpietro, direttore del quotidiano La Verità. «Quellache aveva una vita di 15 giorni – ha spiegato – non è stata più rinnovata a partire dalla scorsa settimana. Quel provvedimento è stato preso in una situazione di emergenza, che ora è rientrata», ha precisato Pregliasco. Il virologo ha spiegato che è ancora in corso l’ispezione della Regione avviata proprio a seguito di quella ...

Agenzia_Ansa : La Regione Lombardia ha avviato un'ispezione interna all'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano dopo il caso del ri… - DSantanche : Inaccettabile se quanto scoperto da @fuoridalcorotv all'ospedale Galeazzi di #Milano fosse confermato. In una socie… - Open_gol : Il dietrofront dell'ospedale diretto dal prof. Pregliasco - MartyV02 : #Pregliasco, diret sanitario del Galeazzi, è stato costretto a fare marcia indietro dopo la folle circolare dell’Ir… - mila_lavi : RT @GeMa7799: Pregliasco: “Stop circolare Galeazzi per rinvio operazioni non vaccinati”...La circolare che all’Irccs Istituto ortopedico Ga… -