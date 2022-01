“Grande Fratello Vip 6”, le confessioni di Delia: “Mi piacciono le donne e con Alex e la sua amica…” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Momento di chiarimenti e di confessioni anche piccanti nella casa del “Grande Fratello Vip 6”. Delia parlando con Miriana, Manila e Jessica spiega il suo concetto di amore libero e di come questo sia stato travisato da Alex. La Duran racconta del suo concetto di amore libero, della sua attrazione per le donne e di come con Alex sia capitato di giocare in tre con un’amica. Ma per lei questo è molto diverso dalla possibilità che il suo compagno possa intrecciare un rapporto sentimentale e sessuale con un’altra donna senza il suo consenso. “Questo a noi è sempre stato molto chiaro – commenta Manila -, mi sa che è ad Alex che non lo è”. Mentre Delia racconta di cosa intenda lei per amore libero e di come si possa utilizzare il termine ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 27 gennaio 2022) Momento di chiarimenti e dianche piccanti nella casa del “Vip 6”.parlando con Miriana, Manila e Jessica spiega il suo concetto di amore libero e di come questo sia stato travisato da. La Duran racconta del suo concetto di amore libero, della sua attrazione per lee di come consia capitato di giocare in tre con un’amica. Ma per lei questo è molto diverso dalla possibilità che il suo compagno possa intrecciare un rapporto sentimentale e sessuale con un’altra donna senza il suo consenso. “Questo a noi è sempre stato molto chiaro – commenta Manila -, mi sa che è adche non lo è”. Mentreracconta di cosa intenda lei per amore libero e di come si possa utilizzare il termine ...

