Frajese | “Se la pandemia dura più di due anni | vaccino e lockdown hanno fallito” Video

Roma, 27 gen – Secondo numerose stime, la pandemia sarebbe finita, o comunque starebbe finendo. In altri termini, il Covid sta entrando nella sua fase endemica: il virus continua a circolare, ma come una normale influenza. Per questo motivo, diverse nazioni (Regno Unito, Spagna, Danimarca ecc.) hanno abolito quasi tutte le restrizioni e dichiarato il Covid una malattia non più «socialmente critica». Solo in Italia (e in Grecia), il governo si ostina a tenere una linea dura, anzi durissima. Ed è proprio su questa contraddizione che Giovanni Frajese batte il ferro per sottolineare l'irrazionalità delle misure anti-Covid di marca italiana. Frajese sulla pandemia Presente nello studio di Radio Radio, all'endocrinologo viene chiesto di commentare uno studio pubblicato ...

