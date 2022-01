“Dritto e rovescio” | gli aggiornamenti dal Quirinale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Stasera, giovedì 27 gennaio, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “”, Paolo Del Debbio commenterà con Andrea Romano e Clemente Mastella glisul frontealla luce delle ultime votazioni e con gli occhi puntati sulla tenuta del Governo. Con Giovanni Donzelli, Antonio Razzi e Matteo Ricci si affronteranno altre tematiche legate all’attualità: dall’aumento del costo della vita per gli italiani, alla crisi affrontata dalle imprese che non ricevono ristori, fino allo scenario internazionale che lascia intravedere venti di guerra in Paesi vicini. Durante la serata, con il Prof. Matteo Bassetti, si analizzerà la diffusione dei contagi e dei ricoveri da Coronavirus con un’analisi delle teorie no-vax più diffuse e supportate da medici sospesi ...