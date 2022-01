Draghi chiama Berlusconi, telefonata “cortese” per superare stallo? (Di giovedì 27 gennaio 2022) La telefonata era nell'aria da tempo. Già lunedì scorso, dopo gli incontri con Matteo Salvini e altri leader politici, fonti parlamentari parlavano di un contatto in "preparazione". Oggi, hanno fatto sapere da Forza Italia, il telefono del cavaliere è squillato. E' stata una "cortese telefonata", spiegano le fonti, in cui il premier "ha formulato i migliori auguri di pronta guarigione". Nel corso del colloquio, riferiscono da Fi, "non è stato affrontato alcun tema politico". Al di là del contenuto (su cui da Palazzo Chigi non trapelano dettagli), la notizia sta però nel fatto che ci sia stato. Forza Italia è infatti uno dei principali oppositori al passaggio del presidente del Consiglio al Colle, tanto che, pochi giorni fa, il numero due azzurro Antonio Tajani aveva ammonito: "Se Draghi non resta a Palazzo Chigi il ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 27 gennaio 2022) Laera nell'aria da tempo. Già lunedì scorso, dopo gli incontri con Matteo Salvini e altri leader politici, fonti parlamentari parlavano di un contatto in "preparazione". Oggi, hanno fatto sapere da Forza Italia, il telefono del cavaliere è squillato. E' stata una "", spiegano le fonti, in cui il premier "ha formulato i migliori auguri di pronta guarigione". Nel corso del colloquio, riferiscono da Fi, "non è stato affrontato alcun tema politico". Al di là del contenuto (su cui da Palazzo Chigi non trapelano dettagli), la notizia sta però nel fatto che ci sia stato. Forza Italia è infatti uno dei principali oppositori al passaggio del presidente del Consiglio al Colle, tanto che, pochi giorni fa, il numero due azzurro Antonio Tajani aveva ammonito: "Senon resta a Palazzo Chigi il ...

petergomezblog : Telefonata Conte-Grillo. Il fondatore M5s assicura “piena sintonia” e chiama Mentana: “Mai parlato di votare Draghi… - NicolaPorro : ?? Clamoroso: Beppe #Grillo chiama #Mentana in diretta: 'Votare Draghi? Ecco la verità' (VIDEO) ?? - TgLa7 : #Draghi chiama #Berlusconi, auguri di pronta guarigione - gipsy1966 : RT @spartacvs: @AdmiralReloade1 eh certo! Te lo immagini come distribuiscono bene Draghi & Co.? Ma fammi il piacere! Questo si chiama comun… - Marilenapas : RT @RaiNews: Telefonata tra il Presidente del Consiglio e il Cavaliere -