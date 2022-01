Covid Toscana 27 gennaio | 12 357 nuovi casi Curva piatta | si aspetta la discesa

Advertising

lifestyleblogit : Covid oggi Toscana, 12.357 contagi: bollettino 27 gennaio - - LivornoPress : Covid, 12.357 positivi in Toscana, a Livorno e provincia 1.180 casi. I dati Comune per Comune - sulsitodisimone : Covid oggi Toscana, 12.357 contagi: bollettino 27 gennaio - telodogratis : Covid oggi Toscana, 12.357 contagi: bollettino 27 gennaio - italiaserait : Covid oggi Toscana, 12.357 contagi: bollettino 27 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Toscana

I nuovi casi di Coronavirus registrati innelle 24 ore sono 12.357 su 72.375 test di cui 20.715 tamponi molecolari e 51.660 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 17,07% (76,0% sulle prime diagnosi). È quanto reso noto sui social ...Firenze, 27 gennaio 2022 - L'andamento della curvaincontinua nel suo "andamento piatto": è ancora alta, anzi altissima, ma non cresce più, è nel cosiddetto " plateau ". L'attesa quindi è che cominci la discesa e possibilmente che ...Firenze, 27 gen. - (Adnkronos) - I nuovi casi Covid registrati oggi in Toscana, rende noto sui social il presidente della Regione Eugenio Giani, ...Sono 5.165 I Nuovi Casi Positivi Nei Territori Della Asl Toscana Centro. Risultano 17 Decessi di Cui 12 in Provincia di Firenze E 5 in Provincia di Pistoia ...