Covid: pillola Pfizer, via libera dell'Ema. E arriva la nuova mappa dei colori (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'Ema ha dato il via libera alla prima pillola anti-Covid in Europa. Si potrà commercializzare la pillola di Pfizer Paxlovid: la pillola va presa per cinque giorni, deve essere somministrata il prima possibile dopo la diagnosi di Covid-19 ed entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi. L'Europa si ritrova così un'arma in più per combattere il virus L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : L'Ema autorizza Paxlovid, la pillola anti-Covid di Pfizer. L'Agenzia europea del farmaco ha raccomandato l'autorizz… - fattoquotidiano : Covid, via libera di Ema alla pillola antivirale di Pfizer. Kyriakides (Ue): “Può fare la differenza” - SkyTG24 : #Covid19. L'#Ema ha approvato la pillola #Pfizer, prima in Europa. - FirenzePost : Covid: pillola Pfizer, via libera dell’Ema. E arriva la nuova mappa dei colori - vitcastagna : Ema approva pillola Pfizer contro la Covid: a che punto siamo con le cure -