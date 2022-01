Contagi e ricoveri, trend invertito. Bollettino, luci e ombre: il numero dei morti fa paura. Ecco tutte le cifre (Di giovedì 27 gennaio 2022) La situazione epidemiologica dell'Italia è passata un po' in secondo piano a causa della partita per il Quirinale, con lo stallo romano sull'elezione del prossimo presidente della Repubblica che sta dominando le cronache nazionali. I dati sono in lento miglioramento e questo è certamente un buon segno: il peggio con la variante Omicron sembra essere alle spalle, ma non ne siamo ancora del tutto fuori. Il Bollettino di oggi, giovedì 27 gennaio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 155.697 Contagiati, 165.779 guariti e 389 morti su 1.039.756 tamponi analizzati. Il dato dei decessi continua a rimanere piuttosto grave, ma al tempo stesso va registrata la leggera diminuzione degli attualmente positivi, dato che oggi è maggiore il numero dei guariti rispetto a quello dei Contagiati. Per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) La situazione epidemiologica dell'Italia è passata un po' in secondo piano a causa della partita per il Quirinale, con lo stallo romano sull'elezione del prossimo presidente della Repubblica che sta dominando le cronache nazionali. I dati sono in lento miglioramento e questo è certamente un buon segno: il peggio con la variante Omicron sembra essere alle spalle, ma non ne siamo ancora del tutto fuori. Ildi oggi, giovedì 27 gennaio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 155.697ati, 165.779 guariti e 389su 1.039.756 tamponi analizzati. Il dato dei decessi continua a rimanere piuttosto grave, ma al tempo stesso va registrata la leggera diminuzione degli attualmente positivi, dato che oggi è maggiore ildei guariti rispetto a quello deiati. Per ...

Advertising

Adnkronos : #Covid in Italia, il punto Gimbe: contagi, decessi, ricoveri e morti. #notizie - Enrico_Arata : @brigitte_gio Contagi e ricoveri diminuiscono. Caleranno anche i decessi, ma ci vuole tempo. - infoitinterno : Coronavirus in Fvg, 5.080 contagi e 11 morti. Ma i ricoveri ricominciano a calare - RaiNews : Covid19, i dati di oggi #Covid19 #contagi - MarcoRandellini : RT @AnsaToscana: In Toscana altri 20 decessi, superati 700.000 contagi Covid. Scendono i ricoveri. Età media nuovi casi 34 anni #ANSA https… -