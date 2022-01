Cassese ironizza sulla sua candidatura al Quirinale | ' Onorato e felice? ' Certo' e poi ' non lo so | vedremo'

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Cassese ironizza

Globalist.it

E lui: "Io al Colle, perchè escluderlo?" Sabinoil salvagente dei partiti in crisi. E lui: Io al Colle, perchè escluderlo? . Sabinoil salvagente dei partiti in ...Sabinoarriva chiara e forte: 'Bene, bene, vedremo?', replica, con il tono ironico di chi sa perfettamente che non si tratta di una chiamata per un'intervista 'de jure condendo' o di scenari ...Il costituzionalista risponde così alla domanda su come viva il frangente clou della giornata in cui il suo nome è indicato come possibile Presidente della Repubblica: "Come dicono gli inglesi... as u ...La notizia ieri sera è arrivata come un fulmine a ciel sereno. "Il Foglio" lancia il sasso nello stagno e comunica di un incontro tra lui e, niente di meno ...