Cadavere in una valigia: è di un bimbo di 10 anni scomparso ieri. La polizia l’ha trovato vicino alla spazzatura (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il corpo senza vita di un bambino di dieci anni è stato trovato all’interno di una valigia non distante dalla casa dove il ragazzino vive, accanto ad alcuni cassonetti dell’immondizia. La polizia starebbe cercando la madre che sarebbe la sospettata numero uno per l’uccisione del figlio. Nell’abitazione sono infatti state rinvenute tracce di sangue, come spiega l’emittente. A dare l’allarme della scomparsa del piccolo sembra sia stato il padre. Le prime ricerche sono state avviate ieri, per poi riprendere oggi. La Bfm Tv riferisce che la coppia stava attraversando un momento difficile e che la madre è scomparsa senza portare con sé nulla. Secondo le prime informazioni, il bambino sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. Il ritrovamento è avvenuto a una trentina ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il corpo senza vita di un bambino di dieciè statoall’interno di unanon distante dcasa dove il ragazzino vive, accanto ad alcuni cassonetti dell’immondizia. Lastarebbe cercando la madre che sarebbe la sospettata numero uno per l’uccisione del figlio. Nell’abitazione sono infatti state rinvenute tracce di sangue, come spiega l’emittente. A dare l’rme della scomparsa del piccolo sembra sia stato il padre. Le prime ricerche sono state avviate, per poi riprendere oggi. La Bfm Tv riferisce che la coppia stava attraversando un momento difficile e che la madre è scomparsa senza portare con sé nulla. Secondo le prime informazioni, il bambino sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. Il ritrovamento è avvenuto a una trentina ...

