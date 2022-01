Bogdan Zins | con la musica oltre ogni barriera

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 27 gennaio 2022) di Olga Chieffi “A rabid music lover”. Così Leonard Bernstein definì il concertista polaccoDaniel, nato a Stanislwòw nel 1905 e scomparso a monaco di Baviera il 29 agosto del 1994, pianista, compositore e direttore d’orchestra, poliglotta, laureato in giusprudenza e da ultimo anche musicista-impresario. Fu internato nel campo di Campagna l 16 settembre del 1940, insieme al musicologo berlinese Arthur Neisser, autore di una delle prime biografie su Gustav Mahler, per poi essere trasferito a ferramonti nell’aprile dell’anno successivo. Nei giorni precedenti il suo trasferimento, aveva scritto una lettera al vescovo di Campagna, Monsignor Giuseppe Maria Palatucci, ringraziandolo per la benevolenza ricevuta e per essersi ritrovato tra gente con cui “era possibile lo scambio franco, leale e giovevole di idee e sentimenti”. Su richiesta del ...