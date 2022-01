Batman, Matt Reeves: "L'eyeliner emo è sempre stato un must per il personaggio di Robert Pattison" (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il regista di The Batman, Matt Reeves, ha motivato la scelta - a suo dire essenziale - degli occhi truccati del Bruce Wayne di Robert Pattinson. Per lo sceneggiatore e regista di The Batman, Matt Reeves, l'eyeliner emo è sempre stata parte integrante del personaggio di Robert Pattinson al momento i cui si toglie mantello e maschera. "Non puoi indossare un cappuccio e non indossare l'eyeliner", ha spiegato Matt Reeves a Esquire giustificando il trucco e gli occhi cerchiati di scuro che il Bruce Wayne di Robert Pattinson porta nel trailer. "Tutti i Batman lo indossano." Matt Reeves ci ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il regista di The, ha motivato la scelta - a suo dire essenziale - degli occhi truccati del Bruce Wayne diPattinson. Per lo sceneggiatore e regista di The, l'emo èstata parte integrante deldiPattinson al momento i cui si toglie mantello e maschera. "Non puoi indossare un cappuccio e non indossare l'", ha spiegatoa Esquire giustificando il trucco e gli occhi cerchiati di scuro che il Bruce Wayne diPattinson porta nel trailer. "Tutti ilo indossano."ci ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Batman – Matt Reeves spiega perché non ha voluto girare il copione “bondiano” di Ben Affleck… - glooit : The Batman – Matt Reeves spiega perché non ha voluto girare il copione “bondiano” di Ben Affleck leggi su Gloo… - AnnaxLGxTS : RT @RBcasting: Matt Reeves sul casting di Batman / Robert Pattinson. “Le persone entusiaste all’idea che Rob fosse Batman erano quelle che… - RBcasting : 'The Batman', il nuovo poster italiano del film diretto da Matt Reeves con Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano… - cinespression : #TheBatman: #MattReeves e perché il film non conterrà la origin story del Cavaliere Oscuro -