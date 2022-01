Annullata la puntata di Amici (Di giovedì 27 gennaio 2022) La puntata di Amici 21 che avrebbe dovuto andare in onda domenica 30 gennaio è saltata. Il Covid è arrivato nella scuola di Maria De Filippi. Amici 21, salta la puntata: il Covid nella scuola di Maria De Filippi su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ladi21 che avrebbe dovuto andare in onda domenica 30 gennaio è saltata. Il Covid è arrivato nella scuola di Maria De Filippi.21, salta la: il Covid nella scuola di Maria De Filippi su Donne Magazine.

Advertising

fefestreet : Io che dovevo andare in puntata..la puntata viene annullata. Direi che ho assolutamente la sfortuna dalla mia parte - Ethiencalipso : @ilmio3go E stata annullata la@puntata di domenica x la@positivita dei ballerini professionisti e nn andrà in onda - infoitcultura : Amici, puntata annullata: allarme Covid? Panico a Mediaset, la situazione - youngwerther__ : -comunque non MI sembra un motivo invalidante per la puntata. Quante volte i ballerini non si sono esibiti per info… - postmalocchio : cosa mi sono persa perché tutti date per scontato che la puntata di domenica sia stata annullata ?? -