Alla Fondazione Tatarella doppio appuntamento con Pietrangelo Buttafuoco nel fine settimana

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Nell’ambito della rassegna “Incontri d’Autore”, laospita, giornalista, scrittore, regista teatrale, conduttore televisivo, nonché Presidente del Comitato scientifico della, con due appuntamenti, sabato 29 gennaio a Martina Franca (TA) e domenica 30 gennaio a Bari, per la presentazione del suo ultimo libro: “Sono cose che passano”, edito da La Nave di Teseo. L’evento a Martina Franca si svolgerà all’Hotel Villa Rosa, in via Taranto 70, alle ore 18.00, e sarà introdotto dall’assessore alle Attività Culturali Antonio Scialpi. Dialogheranno con lo scrittore il vicepresidente dellaFabrizioe la giornalista Giovanna Salvatore. La presentazione del libro a Bari avrà luogo ...