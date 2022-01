Vaccini ai bambini e ai ragazzi: ecco quando farli se hanno già avuto il Covid (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le risposte alle domande dei genitori in un vademecum preparato dalla Società italiana di pediatria Leggi su repubblica (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le risposte alle domande dei genitori in un vademecum preparato dalla Società italiana di pediatria

Advertising

Nazione_Pistoia : Vaccini ai bambini, Pistoia è davanti a tutti - AieieBrazov3 : @silvia_sb_ a me ha fatto pensare questo pensare per forza ai vaccini per i bambini invece che alla loro istruzione… - asso_x : @vonderleyen Von Der Lager strega di Buchenwald. Pur di far vendere vaccini al marito sperimentiamo su tutti, bambi… - SpartacusVive : Il bimbo (7 anni) del vicino torna a scuola dopo giorni di #dad, la prima cosa che mi dice: 'ho fatto #primadose!'… - Marinvik63 : RT @MarcoRCapelli: Risposta ufficiale 'Non li abbiamo'. E parliamo della più grande sperimentazione medica di tutti i tempi. @barbarab197… -