Salernitana | accordo con Diego Costa Ma prima deve superare le visite mediche

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Calciomercato: i granata avrebbero trovato l’con, madovràleLaè pronta a calare l’asso in vista della seconda parte di stagione. Il d.s. Walter Sabatini avrebbe infatti trovato l’con, bomber attualmente svincolato. La trattativa è stata impostata sulla base di un contratto di sei mesi, con rinnovo automatico in caso di salvezza dei granata. Le cifre sono al momento top secret, ma c’è un dettaglio importante. Come riportato da La Gazzetta dello Sport,di mettere tutto nero su bianco lavuoleassicurarsi che ...

Advertising

GoalItalia : Clamoroso: Diego Costa alla Salernitana, accordo raggiunto ?????? - CalcioNews24 : La #Salernitana a un passo da #DiegoCosta - il_salernitano : ???????????? L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Venezia F.C. per il trasferimento a tito… - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: #Salernitana, #Sabatini: “#Fazio? Verrebbe volentieri, manca solo l’accordo sulla durata del contratto” https://t.co… - Romagialloross4 : #Salernitana, #Sabatini: “#Fazio? Verrebbe volentieri, manca solo l’accordo sulla durata del contratto” -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana accordo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato: i granata avrebbero trovato l'con Diego Costa, ma prima dovrà superare le visite mediche Laè pronta a calare l'asso in vista della seconda parte di stagione. Il d.s. ...2 Incredibile ma vero, lachiude un grandissimo colpo per il proprio attacco: secondo Tuttosport in prima pagina, c'ècon Diego Costa.Fazio è stato portato alla Roma proprio dall'attuale ds della Salernitana. Sabatini non perde tempo. Sta lavorando per dare alla Salernitana una possibilità di salvarsi. Sta sce ...Fazio è stato portato alla Roma proprio dall'attuale ds della Salernitana Sabatini non perde tempo. Sta lavorando per dare alla Salernitana una possibilità di salvarsi. Sta scegliendo giocatori pront ...