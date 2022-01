Advertising

sissiisissi2 : Breve sopralluogo questa mattina del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell'appartamento scelto come… - TV7Benevento : **Quirinale: sopralluogo Mattarella in nuova residenza a Roma**... - AlfredoPandolf5 : RT @ilmanifesto: IL SOPRALLUOGO #ilmanifesto #laprima Il pallottoliere di Berlusconi langue e il caos del toto Quirinale gonfia le vele d… - TeneraValse : RT @ilmanifesto: IL SOPRALLUOGO #ilmanifesto #laprima Il pallottoliere di Berlusconi langue e il caos del toto Quirinale gonfia le vele d… - StellaSirio60 : RT @ilmanifesto: IL SOPRALLUOGO #ilmanifesto #laprima Il pallottoliere di Berlusconi langue e il caos del toto Quirinale gonfia le vele d… -

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale sopralluogo

LiberoQuotidiano.it

... dedicati rispettivamente all'arte e design contemporanei nel Palazzo del, a Imago Museum ... Nella foto al centro la regista Rai Christina Clausen durante ila Palazzo Fabroni per ...Il premier ieri ha avuto una serie di incontri, il più importante ("il" come da titolo ironico del Manifesto ) è stato quello alcon Sergio Mattarella , durato un'ora. È ovvio ...Dopo il sopralluogo del Questore del Senato ed ex sindaco di Calolzio Paolo Arrigoni, non resta che attendere l'inizio delle operazioni. Lecchesi a Roma. Cresce l'attesa per il primo giorno di votazio ...Cosa succede nella corsa al Quirinale. I Graffi di Damato. Al punto in cui è ormai arrivata la sua ostinata corsa al Quirinale, dopo che Vittorio Sgarbi da “telefonista” ne h ...