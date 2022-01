Quirinale, il giallo dell'incontro tra Salvini e Cassese (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Secondo Il Foglio, Matteo Salvini avrebbe incontrato il costituzionalista Sabino Cassese nella sua casa ai Parioli, ma da fonti interne della Lega è già arrivata la smentita Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Secondo Il Foglio, Matteoavrebbe incontrato il costituzionalista Sabinonella sua casa ai Parioli, ma da fonti internea Lega è già arrivata la smentita

