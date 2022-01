Porsche | 2021 da record e strada segnata verso un futuro a elettroni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Con 301.915 vetture consegnate in tutto il mondo,chiude ilfacendo registrare il miglior risultato della storia e una crescita dell’11% rispetto al 2020. In un anno condizionato dalla pandemia e dalla crisi dei semiconduttori, la casa di Zuffenhausen è riuscita a distinguersi grazie ad una strategia di prodotto convincente e alla presenza in oltre 100 mercati. Macan è stato il modello più richiesto nelmentre Cayenne segue al secondo posto. LaTaycan, modello 100% elettrico, ha fatto registrare un aumento eccezionale con vendite che sono più che raddoppiate. Stessa sorte per l’iconica 911, le cui consegne hanno subito un aumento senza precedenti. Tutte le aree di vendita del mondo hanno visto un incremento rispetto al 2020, dove spicca il +22% degli Stati Uniti. La Cina si conferma il mercato ...