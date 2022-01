Noemi compie 40 anni e si scrive una lettera: “Vorrei superare il tempo e lo spazio e darti una carezza” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ROMA – Ieri, 25 gennaio, Noemi ha compiuto 40 anni e per l’occasione ha pubblicato su Facebook una lettera in cui si rivolge a se stessa da bambina. Ecco qui di seguito il testo integrale: “Cara Veronica,Vedo quegli occhi di bimba un po’ spauriti e provo un immenso affetto, Vorrei superare il tempo e lo spazio e darti una carezza.Non ti dirò bugie, non sarà semplice.Non saranno sempre anni spensierati e la vita non è come nei cartoni la mattina davanti ai biscotti prima di andare a scuola.Ti capiterà di soffrire; conoscerai l’ingiustizia, il distacco, la crudeltà, l’incomprensione e scoprirai che anche chi ti ama da morire, può farti stare male.Ma la notte non dura per sempre.Questo viaggio ti regalerà anche ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ROMA – Ieri, 25 gennaio,ha compiuto 40e per l’occasione ha pubblicato su Facebook unain cui si rivolge a se stessa da bambina. Ecco qui di seguito il testo integrale: “Cara Veronica,Vedo quegli occhi di bimba un po’ spauriti e provo un immenso affetto,ile louna.Non ti dirò bugie, non sarà semplice.Non saranno semprespensierati e la vita non è come nei cartoni la mattina davanti ai biscotti prima di andare a scuola.Ti capiterà di soffrire; conoscerai l’ingiustizia, il distacco, la crudeltà, l’incomprensione e scoprirai che anche chi ti ama da morire, può farti stare male.Ma la notte non dura per sempre.Questo viaggio ti regalerà anche ...

