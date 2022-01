MotoGP | Marc Marquez | arrivata l’autorizzazione Potrà effettuare i Test di Sepang

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) La tanto attesa autorizzazione èdavvero tornare in pista nei, in Malesia.dunque pilotare la sua Honda RC213V a seguito del suo miglioramento visivo: il centauro spagnolo, infatti, si è trovato a dover fare i conti con una diplopia, vale a dire una visione doppia. Detti miglioramenti, nelle ultime settimane, avevano fatto sì che l’equipe medica reputasse sufficiente il recupero per consentire adi ricominciare a guidare e allenarsi su un mezzo motociclistico. Non, però, una moto da corsa in pista: l’iberico, infatti, è ripartito da una pista di motocross, e solo poi è andato a Portimao ed Aragon....

