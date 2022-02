Mercato auto - Le più vendute nei 7 anni di presidenza Mattarella (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Scade in questi giorni, con l'elezione del nuovo presidente della Repubblica, il mandato di Sergio Mattarella, salito al Quirinale il 3 febbraio del 2015. In attesa di conoscere il nome del successore, abbiamo sfogliato i dati di vendita per scoprire quali sono stati i modelli più venduti sul nostro Mercato mentre il dodicesimo presidente era in carica. Nel regno di FCA. In questo settennato, la stragrande maggioranza delle auto più amate dal grande pubblico appartiene all'ex gruppo FCA, ora Stellantis. Per quanto riguarda i segmenti, accanto alle più note utilitarie come le Fiat Panda e 500, Citroën C3, Ford Fiesta, Lancia Ypsilon, Renault Clio, Toyota Yaris e Volkswagen Polo (la Punto è stata fra le migliori soltanto nel 2015), nelle classifiche dei primi anni spicca anche una monovolume, la 500L, uscita dalla top ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Scade in questi giorni, con l'elezione del nuovo presidente della Repubblica, il mandato di Sergio, salito al Quirinale il 3 febbraio del 2015. In attesa di conoscere il nome del successore, abbiamo sfogliato i dati di vendita per scoprire quali sono stati i modelli più venduti sul nostromentre il dodicesimo presidente era in carica. Nel regno di FCA. In questo settennato, la stragrande maggioranza dellepiù amate dal grande pubblico appartiene all'ex gruppo FCA, ora Stellantis. Per quanto riguarda i segmenti, accanto alle più note utilitarie come le Fiat Panda e 500, Citroën C3, Ford Fiesta, Lancia Ypsilon, Renault Clio, Toyota Yaris e Volkswagen Polo (la Punto è stata fra le migliori soltanto nel 2015), nelle classifiche dei primispicca anche una monovolume, la 500L, uscita dalla top ...

Advertising

informapirata : Appello del @beuc a @EU_Commission indirizzato al commissario del Mercato Interno @ThierryBreton e alla commissaria… - elenalizzi : ?? I dati di gennaio 2022 del settore auto in Italia sono drammatici: - 19,7% immatricolazioni - 26 mila auto Una c… - giadro : @KiaItalia Mostrare una #autoelettrica #EV #EV6 per promuovere le quote dì mercato raggiunte con 99,99% di auto… - Amigdalaintesta : @FumaSilvia Ho capito che oggi non è martedì, solo perché stamattina, andando al lavoro in auto, ho trovato la soli… - gponedotcom : I Costruttori riuniti nell'Acea chiedono alla Commissione UE 'più chiarezza' sui nuovi limiti di emissioni… -