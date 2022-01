Letta propone un conclave laico. Asse con Renzi contro la Casellati

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Offerta al centrodestra: chiudiamoci in una stanza e buttiamo via la chiave fino alla soluzione. Oggi l'indi ETTORE MARIA COLOMBO

gildorLXXXII : @AndreaVenanzoni Lol mi è tutto inconcepibile. Letta propone Riccardi e non lo votano. Il centrodestra propone dei… - NikyGranger : Perché il PD, che dà tanto aria ai denti parlando di donne e paritá di genere, non propone una donna di alto profil… - GianandreaGorla : RT @Cambiacasacca: Dice che Letta propone un conclave. Io sono d'accordo, se la chiave la tengo io. - dolores20943592 : RT @Cambiacasacca: Dice che Letta propone un conclave. Io sono d'accordo, se la chiave la tengo io. - FcaPitti : RT @Cambiacasacca: Dice che Letta propone un conclave. Io sono d'accordo, se la chiave la tengo io. -

Offerta al centrodestra: chiudiamoci in una stanza e buttiamo via la chiave fino alla soluzione. Oggi l'incontro di ETTORE MARIA COLOMBOIl centrosinistra, con, boccia sostanzialmente la terna eun supervertice per decidere un nome condiviso. Spunta il nome di Elisabetta Casellati come 'carta coperta' del centrodestra, ...Ci viene da pensare, ma non vorremmo mai fosse così, che le proposte economiche che abbiamo di fronte, in merito alla tanto attesa revisione del sistema indennitario degli operatori sanitari, ci sono ...Al terzo voto sono calate a 412 le schede bianche. Il presidente uscente Sergio Mattarella ha ottenuto oltre 125 voti. Guido Crosetto, che ha ...