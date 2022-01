“Le notti bianche” di Dostoevskij diventa un fumetto (ANTEPRIMA) (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tra i racconti più amati del grande scrittore e filosofo Fëdor Dostoevskij, vi è senza dubbio “Le notti bianche”: la storia di un sognatore che alla realtà preferisce la sua immaginazione. Un uomo profondamente solo, incapace di approcciarsi alla vita reale, che tuttavia trova la propria felicità nei suoi sogni. Lì dove persone, eventi, luoghi assumono la forma che egli desidera. È lui stesso a raccontarlo al lettore, pur senza mai presentarsi con il suo nome. Ma un incontro sconvolgerà i suoi equilibri: quello con Nasten’ka, una ragazza dolce e come lui malinconica. Nel corso di quattro intese notti bianche a San Pietroburgo, quelle che in cui il sole non tramonta mai, si confesseranno l’uno l’altro le proprie emozioni. Riuscirà il protagonista a superare la paura di vivere una vita vera? In un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tra i racconti più amati del grande scrittore e filosofo Fëdor, vi è senza dubbio “Le”: la storia di un sognatore che alla realtà preferisce la sua immaginazione. Un uomo profondamente solo, incapace di approcciarsi alla vita reale, che tuttavia trova la propria felicità nei suoi sogni. Lì dove persone, eventi, luoghi assumono la forma che egli desidera. È lui stesso a raccontarlo al lettore, pur senza mai presentarsi con il suo nome. Ma un incontro sconvolgerà i suoi equilibri: quello con Nasten’ka, una ragazza dolce e come lui malinconica. Nel corso di quattro intesea San Pietroburgo, quelle che in cui il sole non tramonta mai, si confesseranno l’uno l’altro le proprie emozioni. Riuscirà il protagonista a superare la paura di vivere una vita vera? In un ...

Advertising

pearsvniverse : le notti bianche,,, - libri_che : RT @justLucreziaM: @NotizieB @nneditore @Einaudieditore @aledavenia @SToscano1986 @claraspada @LivioGambarini @adelphiedizioni Ah, poi in q… - umberta_bi : @LiaQuartapelle Cambia il vento ma voi no e se vi trasformate un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già o pot… - achondritee : comunico alla gentile clientela che ho iniziato le notti bianche, mi piace molto, penso lo finirò in poco tempo???? - ugavemepeace : @spillailgossip le notti bianche di Dostoevskij -