Lazio, per la difesa vicinissimo l'acquisto di un giocatore del Napoli (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nelle ultime ore il sito Tuttomercatoweb ha lanciato un indiscrezione di mercato di cui non se ne era mai parlato per tutto il mese, ovvero quella che il difensore del Napoli Faouzi Ghoulam è molto...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio per Mercato: Vlahovic sempre più Juve, Muriqi a Maiorca Per la Lazio si parla anche dei possibili arrivi di GHOULAM dal Napoli e di PINAMONTI dall'Empoli, ipotesi quest'ultima che cozza però con la poca voglia dei toscani di liberarsi del loro attaccante. ...

Mercato Inter, non solo Gosens: chiuso un altro colpo. Domani le visite Buone notizie per Simone Inzaghi che, dopo Joaquin Correa, avrà a Milano un altro suo fedelissimo dei tempi della Lazio. Il classe 1988 con il tecnico piacentino ha fatto molto bene rivelandosi ...

Covid: Lazio, primi per somministrazione antivirale orale Agenzia ANSA Calciomercato Lazio, Mirancuk l'ultimo nome per l'attacco: la situazione Con Muriqi che si sta man mano allontanando dalla Capitale in direzione Mallorca, la Lazio pensa al rinforzo per l'attacco. Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb, ...

Lazio, incredibile indiscrezione di mercato: Ghoulam a un passo Ghoulam sembra essere ad un passo dalla Lazio. Questa la bomba lanciata da TMW, che riporta di una trattativa ormai arrivata alle fasi finali.

