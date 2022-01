Lamborghini Countach - Primi "passi" su strada per la LPI 800-4 - FOTO GALLERY (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sono passati sei mesi dalla sua presentazione e finalmente la Lamborghini Countach LPI 800-4 ha mosso i suoi Primi passi su strada. La riedizione moderna del capolavoro di Marcello Gandini è stata portata sulle strade emiliane insieme a due Countach del passato, una LP 400 e una 25 Anniversario. Per l'occasione, la Lamborghini ha realizzato un set FOTOgrafico e un filmato, così da permettere agli appassionati di poter osservare nuovi dettagli della sportiva. Esemplari significativi. Ad accompagnare la LPI 800-4 erano presenti due vetture particolarmente importanti per il marchio del Toro. I due esemplari scelti per questi scatti sono, infatti, la prima Countach LP 400 del 1973 (ovvero la prima versione di produzione ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sono passati sei mesi dalla sua presentazione e finalmente laLPI 800-4 ha mosso i suoisu. La riedizione moderna del capolavoro di Marcello Gandini è stata portata sulle strade emiliane insieme a duedel passato, una LP 400 e una 25 Anniversario. Per l'occasione, laha realizzato un setgrafico e un filmato, così da permettere agli aponati di poter osservare nuovi dettagli della sportiva. Esemplari significativi. Ad accompagnare la LPI 800-4 erano presenti due vetture particolarmente importanti per il marchio del Toro. I due esemplari scelti per questi scatti sono, infatti, la primaLP 400 del 1973 (ovvero la prima versione di produzione ...

Advertising

infoitscienza : Lamborghini Countach LPI 800-4, scende in strada con le antenate - infoitscienza : Lamborghini Countach LPI 800-4, prima volta su strada - infoitscienza : Lamborghini Countach LPI 800-4: la prima volta (su strada), non si scorda mai - infoitscienza : Lamborghini Countach: battesimo in dolce compagnia - infoitscienza : Lamborghini Countach LPI 800-4: caratteristiche tecniche, prezzo, motore e interni - Foto gallery -… -