L' attrice dice addio ai fan: "Il cancro è peggiorato, mi danno due mesi di vita". Ecco come sta oggi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Veneno è una serie tv spagnola sbarcata su HBO Max negli USA e apprezzata in tutto il mondo, sulla vita della cantante transgender e personaggio televisivo Cristina Ortiz, meglio nota come "La Veneno", una delle più importanti icone LGTBQ+ di Spagna. Tra le protagoniste della serie anche Isabel Torres, 52enne attrice transgender che ha prestato il proprio volto a Veneno (trovata morta in casa nel 2016) nella sua fase più adulta. Da 3 anni in lotta contro un cancro ai polmoni, Isabel ha commosso i fan Instagram dopo aver annunciato il suo addio ai social. Il cancro è pericolosamente peggiorato. "Mi danno due mesi di vita", ha rivelato l'attrice nel suo "ultimo" video Instagram. "Vediamo se li ...

