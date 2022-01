Kessie, anche la Juventus sul calciatore del Milan (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Franck Kessie andrà in scadenza con il Milan quest’Estate e non sembra esserci spiraglio per il rinnovo con i rossoneri Franck Kessie, Ivoriano del Milan, è al centro di svariate voci di mercato. Il giocatore, salvo colpi di scena, non dovrebbe rinnovare con Rossoneri e andrà in scadenza al 30 Giugno 2023. Il calciatore chiede L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Franckandrà in scadenza con ilquest’Estate e non sembra esserci spiraglio per il rinnovo con i rossoneri Franck, Ivoriano del, è al centro di svariate voci di mercato. Il giocatore, salvo colpi di scena, non dovrebbe rinnovare con Rossoneri e andrà in scadenza al 30 Giugno 2023. Ilchiede L'articolo

