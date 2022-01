Juventus | Morata in Spagna per parlare con l’agente | cessione sempre più vicina

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lapotrebbero presto dirsi addio: l’attaccante ha incontratoine ha aperto all’ipotesi Barcellona In questi giorni Alvaroè stato avvistato incon la moglie, più precisamente a Madrid. L’attaccante è in uscita dalla, soprattutto dopo l’arrivo di Vlahovic.ha parlato con il suo agente, ora si cerca una soluzione per poter andare al Barcellona che deve prima cedere per poter ingaggiare lo spagnolo. A riportarlo il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SkySport : Vlahovic alla Juve, le cifre dell'affare. Gli effetti sul futuro di Morata e Dybala #SkySport #SkyCalciomercato… - marcoconterio : Oggi la #Juventus formalizzerà la sua proposta da 67 milioni per Dusan #Vlahovic Oggi contatto previsto tra l'ento… - GiovaAlbanese : #Juventus | #calciomercato #Vlahovic ??9???? #Morata La situazione ?? - CalcioNews24 : Sempre più vicino l'addio di #Morata ?? - LorenzoPuliga : RT @SkySport: Vlahovic alla Juve, le cifre dell'affare. Gli effetti sul futuro di Morata e Dybala #SkySport #SkyCalciomercato #Vlahovic #Mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Morata

Arriva Vlahovic , addio. Questo è il piano dellaper l'attacco in questa sessione di mercato invernale, ma se il serbo è in arrivo, lo spagnolo rischia invece di non trovare una destinazione. L' Atletico ...e Barcellona in questo momento hanno urgente bisogno di liberare alcune caselle per sbloccare definitivamente l'affare. E devono farlo in fretta, perché la sessione di mercato è agli ...L'attaccante bianconero vuole andare da Xavi ma serve la cessione di Dembelé. Il francese però potrebbe restare dopo le parole degli agenti.L’ex difensore Alessandro Birindelli è intervenuto in diretta durante Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, iniziando da cosa potrà portare Vlah ...