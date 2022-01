“Je dois entrer dans un protocole de six mois” | Florent Pagny annonce souffrir d’un cancer du poumon

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) C’est un véritable coup de massue ! Ce mardi,s’est emparé de son compte Instagram pour révéler qu’il souffraitdu. “Jefaire uneun peu particulière, je ne vais pas pouvoir continuer ma tournée des 60 ans, je vais devoir annuler l’ensemble de mes concerts suite à un problème de santé“, lâche le chanteurune vidéo, avant d’ajouter : “En effet, on vient de me diagnostiquer une tumeur auxs… Une tumeur cancéreuse pas très sympathique et qui ne peut pas s’opérer donc jeunde sixde chimiothérapie et de rayons X (…) Vous savez tous que le plus important ...